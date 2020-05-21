Как будут проходить экзамены и поступление в вузы в условиях пандемии

Пандемия коронавируса нового типа

Кондратьев сообщил ,что медики Кубани получили все надбавки за апрель

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, уже производятся начисления за май. Всего на поддержку медиков в крае направили свыше 1 млрд рублей

Читать полностью