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Пандемия коронавируса нового типа

Как будут проходить экзамены и поступление в вузы в условиях пандемии

© Артем Геодакян/ТАСС

Владимир Путин провел 21 мая сoвещание по ситуации в сфере образования. Президент отметил, что отрасль достойно выдержала испытания, связанные с пандемией.

Школьные экзамены

  • Президент сообщил, что ЕГЭ начнется 29 июня. Его будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы.
  • По словам Путина, те, кто по уважительным причинам не сможет сдать ЕГЭ в июне, сможет сдать его в августе на оставшиеся в вузах места, чтобы "начать учиться уже осенью, не теряя целого года".
  • Глава государства предложил предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ не только в летний период, но и в течение следующего учебного года.
  • Все школьники получат аттестаты до 15 июня. Оценки в них выставят по итогам учебного года. Так же будут получать оценки и девятиклассники. Итоговые экзамены для них были отменены.
  • Всероссийские проверочные работы проведут в начале следующего учебного года.
  • Призыв в армию для выпускников школ будет отложен.
  • Пункты проведения ЕГЭ будут укомплектованы средствами индивидуальной защиты, а участников рассадят в аудиториях на расстоянии 1,5 м друг от друга. Организаторам и участникам будут измерять температуру, а аудитории будут предварительно дезинфицироваться.
Предварительный график ЕГЭ

29 июня - география, литература и информатика

2 и 3 июля - русский язык

6 июля - профильная математика

9 июля - история и физика

13 июля - обществознание и химия

16 июля - биология и письменная часть по иностранным языкам

18 и 20 июля - устная часть по иностранным языкам

Продолжение

Поступление в вузы

  • Российские вузы настроены начать учебный год 1 сентября. Прием выпускников планируется начать в июле, а в магистратуру - в июне. Зачисление пройдет в августе.
  • Университеты смогут установить для поступающих не более трех вступительных испытаний в форме ЕГЭ.
  • Подать документы для поступления можно без личного присутствия сразу в несколько вузов.
  • Путин поставил задачу выделить дополнительные бюджетные места в вузах уже в этом году по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы, "чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение".
  • Учебный год в вузах завершится в первой половине июля, как и планировалось.

Оплата обучения

  • Путин призвал вузы не использовать сложившуюся эпидемиологическую ситуацию для изменения ценовой политики при оплате обучения.
  • Он напомнил о принятом решении направить почти 42 млрд рублей на поддержку федеральных учреждений образования, науки и культуры. Эти средства преимущественно пойдут на выплату зарплат, в том числе преподавателей вузов.
  • Путин также поручил проработать вопрос о снижении ставок по образовательным кредитам до 3% и об увеличении размера налоговых вычетов по ним. Он отметил, что у молодых людей должны быть возможности оплатить обучение за счет образовательного кредита на максимально льготных условиях.
  • Президент заявил, что власти будут "наращивать доступность бесплатного высшего образования, прежде всего в регионах, где не хватает специалистов высокой квалификации".
  • Минобрнауки предложило в 2020 году запустить новый долгосрочный проект поддержки вузов.
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