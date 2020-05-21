Андрей Фурсенко и Анна Попова 22 мая ответят детям на вопросы о коронавирусе

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 22 мая, примут участие в прямой линии "Диалог поколений. Детям о важном" и ответят детям на актуальные вопросы о пандемии коронавируса. Об этом сообщает в четверг пресс-служба фонда "Контент".

"22 мая в 15:00 по московскому времени в пресс-центре информационного агентства ТАСС состоится прямая линия "Диалог поколений. Детям о важном", в ходе которой взрослые ответят детям на наиболее актуальные вопросы, связанные с изменением привычного уклада жизни из-за пандемии коронавируса. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей", - говорится в сообщении

Организатором мероприятия выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент". Трансляция мероприятия будет доступна на сайте tass.ru, в группах агентства в социальных сетях и в социальных сетях фонда.

"Пандемия коронавируса изменила жизнь людей по всему миру. К столкновению с неизвестной ранее и столь масштабной угрозой не в вымышленном мире кино или виртуального пространства, а в реальной жизни не были готовы ни взрослые, ни дети. Только вместе, поддерживая друг друга, мы сможем сориентироваться в непривычной обстановке, найти решения возникших проблем и использовать новые возможности развития", - цитирует пресс-служба Фурсенко.

Вопросы для прямой линии можно задать через специальную форму на сайте фонда, авторы самых интересных и актуальных смогут принять в ней участие в онлайн-формате.

Фонд "Контент" реализует проект в сфере образования "Со-Знание". Он включает в себя совместную работу педагогов, родителей, детей, представителей бизнеса и НКО для проработки наиболее актуальных вопросов, поиска решений, определения форматов кооперации и дальнейшего сотрудничества.