Сахалинский парк "Россия - моя история" запустил первую онлайн-экскурсию на японском

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" в Южно-Сахалинске запустил первую виртуальную экскурсию на японском языке, в ней рассказывается о российской императорской династии Романовых, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ассоциации исторических парков.

"Одним из новшеств, вызванных карантином, стал формат виртуальных экскурсий, которые открывают доступ к экспозициям парка всем желающим в сети. Парк "Россия-Моя история" в Южно-Сахалинске впервые запустил виртуальную экскурсию по выставке "Романовы" на японском языке. Авторами перевода материалов на классический "хёдзюнго" (литературный японский язык - прим. ТАСС) стали сотрудники исторического парка, в том числе младший научный сотрудник Сидоренко Анастасия", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что парк пользуется популярностью у туристов. Когда он вновь откроется для посетителей, экскурсию на японском языке можно будет проводиться очно.

"Мы ведем большую работу по переводу материалов проекта на иностранные языки. Помимо подготовки аудиогида, предназначенного для испанских, немецких, французских и англоговорящих туристов, мы занимаемся переводом наших материалов на китайский и японский языки. Также в исторических парках есть специалисты, готовые провести экскурсии на татарском, башкирском, якутском языках", - привели в пресс-службе слова директора ассоциации исторических парков Ивана Есина.

Первый мультимедийный комплекс "Россия - моя история" открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще в 20 регионах страны. Ведется строительство объектов в Пятигорске и Владивостоке.