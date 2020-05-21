В Пермском крае разработали искусственный интеллект, который поможет выявлять коронавирус

ПЕРМЬ, 21 мая. /ТАСС/. IT-специалисты "Сбербанка" разработали модель искусственного интеллекта, с помощью которой за несколько секунд можно распознать коронавирус на снимках компьютерного томографа. Разработку в ближайшее время начнут применять больницы Перми и Березников, сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.

"Она (модель искусственного интеллекта - прим. ТАСС) с высокой точностью определяет на компьютерной томограмме легких изменения, вызванные ковид-пневмонией, и объем этих изменений. Модель позволяет значительно повысить охват населения диагностикой на коронавирус и точность этой диагностики путем раннего выявления пневмонии, что существенно снижает текущую нагрузку на медицинских работников", - отмечается в сообщении.

Главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов уверен, что использование специальной аналитической программы позволит значительно сократить время, необходимое на выявление изменений в легких. Для обследования пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в Пермском крае работают девять компьютерных томографов. Исследования проводятся на территории Перми, Березников, Чернушки, Чусового, Чайковского, Осы и Коми-Пермяцкого округа.

В Пермском крае за последние сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, таким образом общее число инфицированных достигло 1 178, из них 557 человек выздоровели, 33 умерли. Режим самоизоляции в регионе продлен до 8 июня, при этом жителям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, возобновлена работа парикмахерских, салонов красоты, непродовольственных магазинов малой площади, ателье, мастерских по ремонту обуви, многофункциональных центров.