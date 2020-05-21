{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Пермском крае разработали искусственный интеллект, который поможет выявлять коронавирус

Главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов уверен, что использование специальной аналитической программы позволит значительно сократить время, необходимое на выявление изменений в легких

ПЕРМЬ, 21 мая. /ТАСС/. IT-специалисты "Сбербанка" разработали модель искусственного интеллекта, с помощью которой за несколько секунд можно распознать коронавирус на снимках компьютерного томографа. Разработку в ближайшее время начнут применять больницы Перми и Березников, сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.

"Она (модель искусственного интеллекта - прим. ТАСС) с высокой точностью определяет на компьютерной томограмме легких изменения, вызванные ковид-пневмонией, и объем этих изменений. Модель позволяет значительно повысить охват населения диагностикой на коронавирус и точность этой диагностики путем раннего выявления пневмонии, что существенно снижает текущую нагрузку на медицинских работников", - отмечается в сообщении.

Главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов уверен, что использование специальной аналитической программы позволит значительно сократить время, необходимое на выявление изменений в легких. Для обследования пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в Пермском крае работают девять компьютерных томографов. Исследования проводятся на территории Перми, Березников, Чернушки, Чусового, Чайковского, Осы и Коми-Пермяцкого округа.

В Пермском крае за последние сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, таким образом общее число инфицированных достигло 1 178, из них 557 человек выздоровели, 33 умерли. Режим самоизоляции в регионе продлен до 8 июня, при этом жителям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, возобновлена работа парикмахерских, салонов красоты, непродовольственных магазинов малой площади, ателье, мастерских по ремонту обуви, многофункциональных центров.

Теги
РоссияПермский крайПандемия коронавируса нового типа
Дума вернула законопроект об исключении из УК статьи об оскорблении представителя власти
Законопроект возвращен в связи с отсутствием отзывов правительства и Верховного суда
Читать полностью