Байкеры на Кубани будут информировать МЧС о ДТП и пожарах

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Управление МЧС России по Краснодарскому краю подписало соглашение о сотрудничестве с Краснодарской общественной организацией "Байкеры Юга", на основании которого байкеры будут информировать ведомство о ДТП, пожарах, помогать в их ликвидации, принимать участие в совместных патрулях, а также оказывать содействие ведомству при ремонте спецтехники, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Состоялась встреча с Краснодарской общественной организацией "Байкеры Юга". В рамках мероприятия было подписано соглашение о порядке взаимодействия специализированной части экстренного реагирования (СЧЭР) и "Байкеров Юга" по обмену информацией и оказании помощи при дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях и пожарах", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что байкеры будут оповещать экстренные службы о произошедших ДТП, чрезвычайных ситуациях и пожарах, привлекаться к их ликвидации, оказывать первую помощь пострадавшим, принимать участие в совместных учениях и патрулях.

"В рамках соглашения мы обеспечиваем сопровождение колонн байкеров при проведении у них различных мероприятий. Они, в свою очередь, помогают нам советами по ремонту техники, а главное с мониторингом и организацией тушения пожаров", - приводит пресс-служба слова начальника СЧЭР 12 Сергея Мартынова.