В Казани возобновил работу парк "Россия - моя история"

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" вновь заработал в Казани после поэтапного смягчения ограничений, введенных в республике из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе проекта.

После майских праздников власти Татарстана пошли на поэтапное смягчение ограничений, введенных в республике из-за пандемии коронавируса. В частности, режим самоизоляции стал носить для жителей республики рекомендательный характер.

"С 21 мая исторический парк в Казани вернулся к обычной работе с посетителями и открыл свои двери для всех желающих. На территории вновь открывшегося парка соблюдают все необходимые карантинные нормы: установлены санитайзеры, допуск посетителей осуществляется только при наличии защитных средств и после замера температуры, экскурсионное обслуживание в группах не более 10 человек", - говорится в сообщении.

Во время режима самоизоляции парки "Россия - моя история" перевели свою активность в интернет. Каждый из существующих парков на своем сайте и в социальных сетей предлагает своим посетителям альтернативу реальному посещению парка. Суммарный охват исторических материалов превысил 6 млн просмотров.

Как уточнили в пресс-службе, казанский парк открылся первым из всей сети, понимая, что аудитория, которая сложилась вокруг мультимедийного парка, нуждается во внимании, а запланированные проекты ждут своих зрителей.

В зависимости от эпидемиологических ситуаций в других регионах многие исторические парки начинают подготовку к выходу из карантина. Прорабатываются новые эвент-планы, обкатываются новые экскурсионные программы, созданные за период самоизоляции, обсуждаются проекты поставленные на паузу, добавили в пресс-службе.