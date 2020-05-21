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Пандемия коронавируса нового типа

Псковская епархия возобновила богослужения с участием прихожан

Общественная молитва возможна при соблюдении таких условий, как совершение литургии на улице, сохранение дистанции более 2 м и ношение масок

ПСКОВ, 21 мая. /ТАСС/. Богослужения с участием прихожан, отмененные на территории Псковской области из-за угрозы распространения коронавируса, возобновляются с 21 мая. Об этом говорится в указе, который подписал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

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"Между Псковской митрополией, губернатором Псковской области и главным санитарным врачом области достигнута договоренность о возобновлении общественных богослужений на прихрамовой территории с 21 мая на следующих обязательных условиях: божественную литургию совершать на улице. Для этого настоятелям храмов необходимо позаботиться об изготовлении дополнительного престола. Установить престол в притворе храма (притвор удобно защищает от порывов ветра) или на прихрамовой территории", - отмечается в тексте документа.

Кроме того, согласно указу митрополита, священники должны сделать для молящихся специальную разметку. "Например, в форме круга, квадрата. Разметка в виде крестов не допускается, дабы не попирать священные символы. С сохранением дистанции между людьми 2-2,5 метра. Для всех сотрудников храма и волонтеров обязательно ношение защитной маски и перчаток. При подаче записок имена писать сотруднику лавки под диктовку прихожан. При большом скоплении народа можно поручать делать это дополнительно помощникам-мирянам. Связано это с тем, что один из основных способов распространения вируса - через предметы, в том числе и через передачу бумаг от зараженного лица", - говорится в документе.

Во время общественных богослужений священники будут в обязательном порядке вести фотофиксацию. Согласно указу, они обязаны сделать две-три фотографии, на которых должно быть видно соблюдение всех мер безопасности. После этого настоятели храмов должны отправить фотоотчеты на электронную почту епархиального управления.

"Рекомендуем отложить совершение таинств крещения и других таинств и треб на месяц в связи с тем, что распространенной практикой является присутствие крестных и гостей из других регионов. Но если это необходимо, совершать таинства и требы внутри храма в присутствии не более пяти человек со строгим соблюдением всех санитарных предписаний", - отмечается в тексте указа митрополита Тихона.

Разрешить жителям посещать богослужения на открытом воздухе планировалось с 6 мая. Но решение отложили, поскольку один из приходов нарушил указ губернатора и провел службу прямо в церкви. По словам митрополита Тихона, в помещении одновременно находились порядка 50 человек без соблюдения социальной дистанции и противоэпидемических мер.

Теги
РоссияПсковская областьТихон (Шевкунов; митрополит)Пандемия коронавируса нового типа
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