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Пандемия коронавируса нового типа

Самолет с аппаратами искусственной вентиляции легких из США прибыл в Россию

Он приземлился в аэропорту Внуково-3
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Американский военный самолет С-17 с грузом аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из США приземлился в столичном аэропорту Внуково-3. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Всего США намерены передать России 200 аппаратов ИВЛ, из них 50 входят в первую партию. Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направляют их на безвозмездной основе, так же как ранее Россия безвозмездно передала такие аппараты американцам. Кроме того, в апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты при необходимости направят в РФ аппараты ИВЛ. По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 7 мая.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
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