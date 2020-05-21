Самолет с аппаратами искусственной вентиляции легких из США прибыл в Россию

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Американский военный самолет С-17 с грузом аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из США приземлился в столичном аэропорту Внуково-3. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Всего США намерены передать России 200 аппаратов ИВЛ, из них 50 входят в первую партию. Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направляют их на безвозмездной основе, так же как ранее Россия безвозмездно передала такие аппараты американцам. Кроме того, в апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты при необходимости направят в РФ аппараты ИВЛ. По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 7 мая.