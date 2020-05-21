Комитет Думы поддержал ужесточение условий для открытия дел по статьям УК о наркотиках

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который запрещает открывать уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ о производстве и сбыте наркотиков и их прекурсоров без данных о виде и массе наркотиков, а также достаточных доказательств передачи веществ другим лицам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно пояснительным материалам, предлагается дополнить статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ частью, по которой "уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК РФ по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам". Законопроект был внесен правительством.

Таким образом, как указывают разработчики, основанием для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных данными статьями УК РФ, по фактам незаконного сбыта наркотиков неустановленными лицами, "в том числе по материалам, выделенным из дел об административных правонарушениях, станут данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, а также заключение эксперта, определяющее их вид, массу и наименование".