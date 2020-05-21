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Учебный год в Ставропольском крае завершится поэтапно

Окончание учебного процесса будет происходить в период с 26 мая по 6 июня

СТАВРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья приняли решение о поэтапном завершении учебного года. Школьники региона завершат обучение в период с 26 мая по 6 июня, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора края.

"Учебный год в школах края завершается в дистанционном формате. Принято решение, что окончание учебного процесса будет происходить поэтапно для разных возрастных групп школьников. Так, учащиеся 1-3 классов уйдут на каникулы с 26 мая, 4-8 классов - с 31 мая, учащиеся 9-11 классов продолжат учиться до 5-6 июня", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 24 мая включительно. Принято решение о проведении праздника "Последний звонок" в режиме онлайн. Мероприятия будут проходить начиная с 25 мая. Завершатся праздники для выпускников 5 июня.

Детские сады края в период пандемии работают в режиме свободного посещения. Всего на Ставрополье действуют 457 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 14 тыс. детей - порядка 11% от обычного числа детсадовцев. Режим свободного посещения детских садов будет сохраняться до 30 июня при соблюдении необходимых мер профилактики.

За прошедшие сутки на Ставрополье выявлено 69 случаев коронавируса, общее число с начала пандемии составило 1728 случаев. После выздоровления из больниц выписаны 628 человек, 34 пациента с коронавирусом умерли.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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