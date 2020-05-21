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ВС одобрил лишение статуса судей, засыпавших на процессе и устраивавших пьяные ДТП и драки

Решение также касается судей, подделывавших протоколы заседаний, допускавших волокиту и грубые сознательные нарушения

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ пришла к выводу о законности лишения статуса судей, ставших виновниками аварий в нетрезвом состоянии и драк с сотрудниками полиции, а также засыпавших на процессах, подделывавших протоколы заседаний, допускавших волокиту и грубые сознательные нарушения. Информация об этом содержится в обзоре дисциплинарной практики Верховного суда, размещенном на его официальном сайте.

"Грубые и систематические нарушения норм процессуального законодательства, ущемляющие права и законные интересы участников процесса, выразившиеся в волоките, несоблюдении сроков рассмотрения дел, нарушении установленных сроков составления судебных актов, нарушении сроков обращения к исполнению судебных решений, послужили основанием для наложения на судью дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий", - отметил Верховный суд общие принципы лишений судей статуса.

Рассмотренные Верховным судом жалобы судей на лишение статуса относятся к 2016-2018 годам. Так, судья М. (полные имена судей Верховный суд не раскрывает - прим. ТАСС) из Биробиджана допускал многочисленные процессуальные ошибки, плохо разбирался в сути уголовных дел, а на одном из заседаний заснул, что впоследствии привело к отмене приговора по этому делу. Мировая судья Б. из Бурятии потеряла административный протокол в отношении пьяного водителя. Это стало поводом для отмены постановления в отношении него и дало ему возможность обратиться с иском о компенсации морального вреда. Судья П. из Красноярского края вместо приговора провозгласила "неизвестный по форме и содержанию вариант документа", который также был признан впоследствии незаконным. Судья Д. по неизвестной причине не явился на заседание по гражданскому иску к страховой компании, а впоследствии подделал протокол заседания и вынес постановление без участия сторон.

Судья Б. из Краснодарского края был задержан пьяным в гаражах. "Б. документы предъявлять отказался, стал размахивать руками и ногами. На законные требования прекратить противоправные действия не реагировал, замахивался на сотрудников полиции, провоцируя драку. К нему были применены специальные средства, он был доставлен в отдел полиции. В отделе полиции Б. не прекратил противоправные действия и на протяжении двух часов отказывался предъявлять документ, удостоверяющий личность. Находясь в фойе отдела полиции, Б. нанес удар головой старшему участковому Ч. в область лба, после чего нанес сержанту Б. несколько ударов ногой в область туловища", - описывает проступок Б. Верховный суд.

Судья М. из Волгограда в 2017 году удалилась на вынесение приговора, но вместо нахождения в совещательной комнате в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, совершила дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись и получили повреждения пять автомобилей. Все названные судьи лишены статуса. Решения приняты в высшей инстанции, обжалованию не подлежит.

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