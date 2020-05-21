Дума вернула законопроект об исключении из УК статьи об оскорблении представителя власти

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял решение вернуть авторам законопроект об исключении из Уголовного кодекса РФ статьи 319 "Оскорбление представителя власти". Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе комитета.

Там уточнили, что законопроект возвращен в связи с отсутствием отзывов правительства и Верховного суда, обязательных в случаях внесения поправок в УК.

В соответствии со статьей 319 публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей наказывается штрафом до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты (иного дохода) осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Авторы законопроекта (депутаты от ЛДПР Александр Старовойтов, Антон Морозов и Кирилл Черкасов) со своей стороны считают, что санкций, предусмотренных сейчас Кодексом об административных правонарушениях РФ, достаточно.