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Пандемия коронавируса нового типа

Медучреждения Оренбуржья готовы увеличить число тестов на COVID-19 до 4 тыс. в сутки

На данный момент в регионе проводят около 3 тыс. тестов ежедневно

ТАСС, 21 мая. Медицинские учреждения Оренбургской области совместно с Роспотребнадзором с 1 июня готовы увеличить количество проводимых тестов на наличие коронавируса до 4 тыс. в сутки. Об этом сообщила в четверг в ходе прямого эфира в Instagram вице-губернатор - заместитель председателя правительства по социальной политике, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

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"По тестированию еще хочу сказать, мы продолжаем наращивать объем, сегодня мы вышли на рабочую нашу цифру - это около 3 тыс. при рекомендуемом нормативе в 1,4 тыс. исследований в сутки. Сегодня мы провели еще одну текущую сверку с главврачами по нашим мощностям, еще ряд оборудования был закуплен. С 1 июня мы будем готовы нарастить тестирование на своих мощностях, мы сможем делать не менее 3 тыс. тестов в сутки, а с учетом мощностей Роспотребнадзора, за 4 тыс. сможем выйти однозначно", - сказала Савинова.

Роспотребнадзор 8 мая направил в регионы рекомендации, содержащие показатели, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер. Один из показателей - количество проводимых тестов в регионе на 100 тыс. жителей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. По данным ресурса, в Оренбургской области на 21 мая выявлено 1 437 случаев заражения, 787 пациентов выздоровели, 5 человек умерли.

 

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия коронавируса нового типа
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