Власти Краснодарского края рассмотрят возможность открыть пансионаты и отели в конце июня

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассмотрят возможность открыть пансионаты и отели региона для туристов в конце июня. Об этом в ходе рабочей встречи президента РФ Владимира Путина сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Если позволит эпидемиологическая обстановка [в Краснодарском крае], то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все-таки в рамках опять-таки регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что в начале июня планируется объявить представителям санаторно-курортной отрасли о том, когда они смогут открыться и начать принимать туристов. На что президент страны отметил, что необходимо опираться на то, как будет развиваться ситуация, и "вовремя, не забегая вперед, принимать соответствующие решения".

Недопущение распространения инфекции

По словам Кондратьева, приостановка работы курортов края позволила не допустить распространение инфекции в регионе в период нерабочих дней, объявленных в России в качестве превентивных мер по борьбе с инфекцией.

"Когда мы вводили карантин, 31 марта, ситуация была непонятной даже в силу того, что 99% забронировано было номеров в нашем санаторно-курортном комплексе, в гостиницах. Постановление правительства о запрете работы санаторно-курортного комплекса позволило нам развести потоки тех отдыхающих, которые съехались к нам со всей страны в начале апреля, ими были восприняты нерабочие дни как дополнительный отпуск. Корректно прекратили их отдых в крае, других попросили настойчиво находиться дома, что позволило нам эту ситуацию взять под контроль", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что сейчас в регионе количество выздоровевших превышает половину от числа заразившихся коронавирусом. "Мы считаем, что сегодня ситуация находится под контролем, что нам сегодня позволяет делать определенные экономические действия к выходу из ограничительных мероприятий", - резюмировал глава региона, уточнив, что на Кубани функционирует 21 госпиталь на более чем 4 тыс. койкомест.

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию. Возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов власти региона планируют с 1 июня, отдыхающих будут принимать санатории, имеющие медицинскую лицензию.

В четверг власти региона продлили действующий режим карантина до 6 июня, ограничительные меры с 23 мая снимают внутри муниципальных образований Краснодарского края, но они продолжают действовать на межмуниципальное сообщение.

Включение отелей и пансионатов в список системообразующих предприятий

Губернатор Кубани также попросил президента включить объекты санаторно-курортной отрасли в федеральный список системообразующих предприятий.

"Я бы очень попросил бы вас, чтобы не терять инвестиционный потенциал санаторно-курортного комплекса, в том числе отели и пансионаты, которые начали строиться, если можно, включить в федеральный список системообразующих предприятий", - обратился Кондратьев к Путину.

Он отметил, что включение в список даст компаниям, работающим в санаторно-курортной отрасли, возможность получать, например, льготные кредиты на инвестиционные проекты. Кондратьев добавил, что отрасль в регионе получила большое развитие в последние годы, в том числе начали строиться новые санатории и отели. Однако из-за введенных ограничений, отсутствие туристов в последние месяцы, включая майские праздники, негативно повлияло на реализацию инвестиционных проектов.

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