В Башкирии обнаружили очаг коронавируса среди трудовых мигрантов из Узбекистана

УФА, 21 мая. /ТАСС/. Придорожную гостиницу, расположенную в Салаватском районе Башкирии закрыли на карантин после того, как у проживающих в ней трудовых мигрантов из Узбекистана обнаружили коронавирус. Об этом сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По данным властей, 68 граждан Узбекистана работают в тепличном комплексе "Горный", расположенном в соседней с Башкирией Челябинской области.

"В отношении данной гостиницы управлением Роспотребнадзора введены ограничительные мероприятия по санэпидрежиму. Дополнительного распространения коронавирусной инфекции нет", - сказал Забелин, не уточнив количество зараженных и название населенного пункта, на территории которого находится гостиница.

По данным Минздрава Башкирии, придорожная гостиница была полностью арендована для размещения граждан Узбекистана. На сегодняшний день восемь из них госпитализированы, 60 - изолированы в гостинице. Также на изоляцию по месту жительства помещены 28 местных жителей, контактировавших с работниками теплицы.

Ранее в четверг глава Башкирии Радий Хабиров поручил обратить особое внимание на перемещения выходцев из Средней Азии в связи с празднованием 24 мая мусульманского праздника Ураза-байрам. Праздновать Ураза-байрам власти региона просят исключительно в дистанционном формате, праздничная молитва будет транслироваться в в интернете и по телеканалам.

По состоянию на 21 мая в Башкирии подтверждено 2 424 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 18 человек.