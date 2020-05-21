Помощник Кадырова: глава Чечни лично контролирует работу штаба по борьбе с коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 21 мая. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично контролирует работу оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике, сообщил ТАСС в четверг помощник главы региона и директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы госпитализации Кадырова, министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова и руководителя ЧГТРК "Грозный" Ахмеда Дудаева с поражением легких. Telegram-канала Baza в четверг сообщил, что у Кадырова якобы подозревают коронавирус и накануне его доставили в клинику в Москву.

"Глава республики Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию, принимает все необходимые меры. Работа штаба идет под его личным контролем", - сказал Дудаев.

По его словам, слухи о болезни возникли, когда Сулейманов не появился в эфире ЧГТРК "Грозный" с ежедневным отчетом о ситуации с распространением коронавируса в Чечне. Дудаев добавил, что отсутствие Сулейманова в эфире было связано с его загруженностью. "А с сегодняшнего дня Эльхан Сулейманов сам появится в эфире", - сказал он.

Дудаев также заявил, что сам он находится на рабочем месте и работает в обычном режиме. Властями республики принимаются "исчерпывающие меры по нераспространению новой коронавирусной инфекции", добавил он.