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Пандемия коронавируса нового типа

На Кубани число заразившихся коронавирусом вторую неделю меньше числа выздоровевших

Всего в регионе на данный момент заразились коронавирусом 2 974 человека, а общее число выздоровевших составляет 1 644

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией вторую неделю превышает число новых случаев инфицирования в Краснодарском крае. Об этом в ходе встречи с президентом РФ заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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"Я считаю, что ситуация находится под контролем, если мы обратимся сегодня к числу заболевших, то число заболевших в крае сегодня 2 974 человека, а количество выздоровевших у нас сегодня 1 644 человека, и, если мы посмотрим в отношении количества выздоровевших к количеству заболевших, то это 55% выздоровевших от общего числа заболевших. Сегодня число заболевших - 91 человек, и уже вторую неделю мы наблюдаем тенденцию, когда количество выздоровевших больше, чем число заболевших", - сказал он.

Кондратьев отметил, что в регионе в настоящий момент развернуто более 4,2 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. "Тем не менее, уважаемый Владимир Владимирович, мы исходим из ваших указаний: в крае на всякий случай (мы надеемся, что этот всякий случай не наступит) развернут 21 ковидный госпиталь, общее количество коек у нас - 4 254, потому что мы с учетом тех средств, которые нам дали, мы, конечно, их увеличили, вот сегодня общее число ковидных коек - 4 254, из них 60% с кислородом и 530 с ИВЛ", - уточнил он.

Кроме того, регион готов нарастить объем коек до 6 тыс. на случай возникновения новых очагов заражения. "К концу месяца мы получим еще 276 аппаратов искусственной вентиляции легких, это для того, чтобы у нас был этот резерв. Как вы дали указание, мы готовы до 6 тыс. коек развернуть на случай, если возникнет какой-то очаг", - заключил Кондратьев.

В новость внесены изменения (18:26 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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