Рособрнадзор обнародовал предварительный график единых госэкзаменов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) планируется начать 29 июня с экзаменов по географии, литературе и информатике, сообщила в четверг пресс-служба Рособрнадзора.

Как будут проходить экзамены и поступление в вузы в условиях пандемии

"Проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля - по истории и физике, 13 июля - по обществознанию и химии, 16 июля - по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

"Сроки проведения ЕГЭ позволят всем участникам сдать экзамены и подать документы в выбранные вузы. Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году мы реализуем дополнительные меры безопасности в экзаменационных пунктах", - привели в пресс-службе слова врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Отмечается, что во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на входе, оснащение помещений дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдением дистанции не менее 1,5 м.