{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Рособрнадзор обнародовал предварительный график единых госэкзаменов

Так, ЕГЭ по русскому языку пройдет 2 и 3 июля, а на 6 июля запланировано проведение экзамена по профильной математике
Описание
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) планируется начать 29 июня с экзаменов по географии, литературе и информатике, сообщила в четверг пресс-служба Рособрнадзора.

На эту тему
Как будут проходить экзамены и поступление в вузы в условиях пандемии

"Проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля - по истории и физике, 13 июля - по обществознанию и химии, 16 июля - по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

"Сроки проведения ЕГЭ позволят всем участникам сдать экзамены и подать документы в выбранные вузы. Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году мы реализуем дополнительные меры безопасности в экзаменационных пунктах", - привели в пресс-службе слова врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Отмечается, что во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на входе, оснащение помещений дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдением дистанции не менее 1,5 м.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Кондратьев сообщил ,что медики Кубани получили все надбавки за апрель
По словам главы региона Вениамина Кондратьева, уже производятся начисления за май. Всего на поддержку медиков в крае направили свыше 1 млрд рублей
Читать полностью