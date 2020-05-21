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Спасенного в Кировской области мальчика перевели из реанимации в обычную палату

Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное

КИРОВ, 21 мая. /ТАСС/. Четырехлетнего мальчика из деревни Якино Лебяжского района Кировской области, спасенного 19 мая после того, как он почти двое суток один пробыл в лесу, перевели из реанимации в обычную палату, сообщили в четверг ТАСС в региональном минздраве.

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"Состояние мальчика удовлетворительное. Переведен из реанимации в общую палату с мамой", - сказали в министерстве.

Ребенок пропал вечером 17 мая в Лебяжском районе Кировской области, утром следующего дня родители обратились в полицию, после чего начались поиски мальчика, в которых принимали участие около 200 человек - сотрудники полиции, следственного управления СК РФ по региону, МЧС, водолазы, местное население, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Кировской области и соседних регионов. Вечером 19 мая ребенка обнаружили в лесу примерно в полутора километрах от дома волонтеры и сотрудники МВД, вертолетом санавиации его доставили в Киров в детскую областную больницу.

Как рассказали ТАСС в УМВД по региону, как только мальчик вернется в родную деревню, полицейские передадут ему в подарок большую мягкую игрушечную собаку, так как найти ребенка в лесу помогла полицейская служебная собака - немецкая овчарка по кличке Тарон. В полиции уточнили, что Тарон уже девять лет помогает полицейским и всегда показывает отличные результаты, в том числе и в поисках без вести пропавших.

Проверку в связи с пропажей ребенка организовала прокуратура области: ведомство выяснит причины произошедшего и проверит работу органов профилактики. Следственные органы региона продолжают расследование уголовного дела.

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