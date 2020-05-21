В посольстве США назвали стоимость направляемых в Россию аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Общая стоимость 200 американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вместе с их доставкой в Россию составляет около $5,6 млн. Об этом сообщили в четверг журналистам в посольстве США в РФ.

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"Сегодня Соединенные Штаты передали народу России 50 высококачественных аппаратов ИВЛ. Это первая часть гуманитарного груза, который включает 200 произведенных в США аппаратов ИВЛ", - отметили в диппредставительстве.

Как добавили в посольстве, США "профинансировали на 100% стоимость аппаратов и их доставку для начала работы на общую сумму около $5,6 млн".

Первая партия аппаратов ИВЛ из США прибыла в Россию 21 мая. Доставка новой партии ожидается на следующей неделе.