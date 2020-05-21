Итоги первого этапа скрининга на антитела к коронавирусу в Москве подведут 22 мая

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Итоги первого этапа программы скрининга населения на наличие иммунитета к новой коронавирусной инфекции подведут в Москве в пятницу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я думаю, что уже завтра инфекционисты, ученые, врачи подведут итоги первого транша вот таких скрининговых исследований", - сказал он.

Собянин отметил, что благодаря скрининговой программе, помимо переболевших коронавирусом, уже были выявлены люди с активной стадией заболевания. "Ими сейчас занимаются: повторные тесты проходят, им выписываются лекарства, если есть признаки заболеваемости, и так далее", - добавил он.

Тестирование по записи

Он также сообщил, что в Москве планируют запустить тестирования на антитела к коронавирусу по предварительной записи с 27 мая для тех, кто захочет провериться на инфекцию.

"Мы планируем начать эту программу раньше, чем планировали изначально. Мы постараемся со следующей недели, со среды [27 мая] по электронной записи, по их желанию приглашать на тестирование", - сказал мэр.

Позитивная динамика

Мэр Москвы считает нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса в столице позитивной. По его словам, выявляемость инфицированных в последние дни снизилась почти в два раза.

"В Москве ситуация по коронавирусу в настоящее время достаточно позитивная, мы видим, что при 50 тысячах ПЦР-тестов в сутки выявляемость <...> 2,5-3 тысячи. Это много, но уровень месячной давности - мы в пике выявляли около 6 тысяч. То есть выявляемость упала в два раза", - сказал он.

Мэр назвал, это серьезным маркером. Он напомнил, что в Москве также проводятся КТ-исследования, что является огромной программой по выявлению вируса.

По словам Собянина, количество больных с пневмонией также в последнее время выявляется все меньше. Динамика в этой сфере тоже положительная. "В наши больницы тяжело больных поступает все меньше и меньше", - добавил мэр.

Тяжелобольных все меньше

При этом количество поступающих в больницы Москвы тяжелобольных с новой коронавирусной инфекцией вдвое меньше, чем число выписывающихся пациентов, добавил Собянин.

"Очень важно, что в наши больницы поступает тяжелобольных все меньше и меньше, чем количество выписываемых из больницы. Их сегодня практически в два раза больше, чем людей, которые поступили в больницы", - сказал он.

Москва с 15 мая запустила масштабную и бесплатную программу тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу. Приглашения пройти исследование будут получать до 70 тыс. человек каждые несколько дней.

Метод тестирования позволяет выявить три категории людей: бессимптомных носителей, пациентов с легкой и средней тяжестью течения болезни, у которых с момента заражения прошло уже две недели, а также тех, кто уже переболел. Ранее Собянин сообщал, что полученные в ходе исследования данные станут основанием для принятия взвешенных решений в части продления или снятия ограничительных мер.

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