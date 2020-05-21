"Сириус" предложил регионам программы "умного и активного" отдыха для детей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Программы образовательного центра "Сириус" позволят этим летом обеспечить в регионах России детский отдых, благодаря которому школьники смогут развиваться интеллектуально и участвовать в спортивных состязаниях. Об этом сообщила в четверг руководитель центра и глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева на совещании с участием президента России Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях пандемии.

"Мы предложили бы продолжить наш опыт по организации "умного" и активного отдыха в этом году. В работу по организации летнего отдыха в первую очередь могут включиться студенты из нашей ассоциации выпускников "Сириуса" и получатели грантов президента (это почти 7 тыс. успешных студентов российских университетов), сильные педагоги-предметники, образовательные волонтеры ОНФ. Мы также договорились что вместе с нашими выпускниками, федерацией хоккея, волонтерами ОНФ можем сделать детский отдых не только "умным", но и спортивным. Наши эксперты по направлению искусство могут использовать дистанционные формы, чтобы очно поддерживать ребят по всем направлениям музыкального искусства", - сказала Шмелева.

Она пояснила, что предлагаемая программа летнего отдыха включает всероссийское спортивное мероприятие по флорболу (хоккей с мячом в зале) под названием "Хоккейное лето". "Мы такие турниры в "Сириусе" проводим, они востребованы, позволяют не только готовить хоккеистов, но и приобщать к спорту детей [, проходящих программы] по науке и искусству. Аналогично с нами готовы работать федерация шахмат, федерация велосипедного спорта", - добавила Шмелева.

О "Сириусе"

Центр "Сириус" был открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет.

Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в нем для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.

В этом году из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса было предложено провести пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады в онлайн-формате, пока все школьники учатся дома. Данную инициативу поддержал и реализовал на базе своей онлайн-платформы образовательный центр "Сириус".