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МВД впервые сформирует статистику случаев падения детей из окон

Отчет будет сформирован по результатам первого полугодия 2020 года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. МВД России впервые сформирует статистику случаев выпадения детей из окон многоквартирных домов по результатам первого полугодия этого года, сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на запрос ТАСС.

"Отчет по запрашиваемым сведениям будет сформирован по результатам первого полугодия 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направила обращение в адрес министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с просьбой рассмотреть вопрос о включении показателей о выпавших из окон детях в форму статистической отчетности министерства по несовершеннолетним.

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