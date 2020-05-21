Прибывшая в Дагестан группа врачей Минздрава РФ работает в городской больнице Дербента

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Прибывшая в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом группа в составе шести врачей Минздрава России уже работает в Дербентской центральной городской больнице, сообщил ТАСС министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

Ранее Минздрав Дагестана сообщал, что в республику прибыли шесть врачей Минздрава России для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

"Огромную поддержку мы чувствуем от федеральных коллег, которые направлены к нам для оказания организационной, методической помощи и консультирования сложных пациентов, которое является продолжением работы по дистанционному консультированию дагестанских врачей с федеральными центрами, а также повышения объема лабораторной диагностики коронавирусной инфекции в регионе. Первая группа из шести специалистов ведущих федеральных клиник уже работает в Дербентской центральной городской больнице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшие дни Минздрав Дагестана проведет совещание в режиме видеоконференции со всеми медицинскими организациями. Ожидается, что в ходе совещания приезжие специалисты ответят на вопросы коллег.

Гаджиибрагимов подчеркнул, что из-за большого наплыва пациентов пришлось перепрофилировать ряд межучреждений под госпитали для лечения зараженных коронавирсуом. "Изначально, согласно рекомендуемой расчетной потребности, было развернуто 1556 коек, затем количество коек увеличили до 3112. Однако из-за <...> роста числа инфицированных мы в спешном порядке развернули дополнительные койки, и сегодня в лечении пациентов, заразившихся COVID-19, задействовано 69 медицинских организаций", - сказал он.

Министр отметил, что сейчас в регионе общее количество перепрофилированных коек достигло 8 828, из них около 2,5 тыс. обеспечены кислородом. В регионе на базе всех медучреждений насчитывается 837 аппаратов ИВЛ, в COVID-госпиталях сейчас задействовано 635.

О ситуации в регионе

В Дагестане, по состоянию на 21 мая, зарегистрированы 3 746 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 103 человека за сутки), 2 489 человек выздоровели. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.