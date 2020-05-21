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Пандемия коронавируса нового типа

Источник: Кадырова доставили в Москву с подозрением на коронавирус

По словам источника в медицинских кругах, состояние главы Чечни врачи оценивают как стабильное
Глава Чечни Рамзан Кадыров Николай Петров/БелТа/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Николай Петров/БелТа/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Главу Чечни Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву, сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах.

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"Рамзана Кадырова доставили на самолете в Москву с подозрением на коронавирус. Сейчас [он] находится под наблюдением врачей", - отметил собеседник. По его словам, состояние главы Чечни "стабильное". ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее Telegram-канала Baza сообщил, что у Кадырова якобы подозревают коронавирус и накануне его доставили в клинику в Москву. Помощник Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев отметил, что глава Чечни лично контролирует работу оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняПандемия коронавируса нового типа
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