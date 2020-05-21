В Удмуртии запретят продажу алкоголя во время последних звонков в онлайн-режиме

ИЖЕВСК, 21 мая. /ТАСС/. Минпромторг Удмуртии сообщил о запрете продажи алкоголя в республике 29 и 30 мая, когда в регионе будут проходить последние звонки, которые состоятся в онлайн-режиме. Об этом говорится в четверг на сайте министерства.

"В день проведения в общеобразовательных организациях выпускного мероприятия "Последний звонок" запрещается розничная продажа алкогольной продукции в магазинах. В 2020 году торжественные мероприятия в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Удмуртской Республики состоятся для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций 29 мая 2020 года, для обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций 30 мая 2020 года. Соответственно 29, 30 мая продажа алкогольной продукции в магазинах запрещена", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что нарушение ограничений влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 5 до 30 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей.

Ранее школы республики перешли на дистанционное обучение. Образовательным учреждениям рекомендовано завершить учебный год для учащихся 1-4 классов 25 мая, для учеников 5-11 классов - 30 мая. Каждая школа в республике до 30 апреля должна была завершить обучение по нескольким предметам, в том числе физкультуре, ритмике, музыке, ИЗО, технологии и ОБЖ. С 1 мая в школах региона отменены домашние задания для начальной школы.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. По данным властей Удмуртии, на 21 мая всего в республике зарегистрировано 477 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 279 человек, 14 умерли.