Председателю Союза ветеранов Израиля вручили почетную грамоту президента России

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая. /ТАСС/. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов вручил в четверг Почетную грамоту президента РФ председателю израильского Союза ветеранов Второй мировой войны - борцов против нацизма Абраму Гринзайду. Небольшая церемония с участием трех десятков человек, среди которых ветераны, дипломаты, представители организаций соотечественников и журналисты, прошла в здании Российского культурного центра в Тель-Авиве строго в соответствии с указаниями властей Израиля по предотвращению распространения коронавируса и запретом на собрания с участием более 50 человек.

"За большой вклад в развитие гуманитарного сотрудничества между Россией и Израилем наградить Почетной грамотой президента РФ Абрама Гринзайда, председателя Союза ветеранов Второй мировой войны - борцов против нацизма, гражданина Израиля", - зачитал Викторов поручение российского лидера, перед тем как вручить награду ветерану.

Гринзайд "уже многие годы возглавляет Союз ветеранов Второй Мировой войны - борцов против нацизма, является мотором, сердцем и мозгом этой организации", подчеркнул посол РФ. "Не умаляя заслуг и вклада всех остальных членов союза, хочу сказать, что он лично (Гринзайд - прим. ТАСС) сделал очень много на поприще распространения исторической правды и знаний о той страшной трагедии во всех аспектах - человеческом, политическом, гуманитарном, экономическом, мировоззренческом, он эффективно и с полным знанием дела доносит свои знания и информацию до израильской общественности", - добавил он. "Главное, чтобы это осталось в памяти народной, чтобы это было в памяти молодых поколений всех стран - и России, и Израиля, и стран Европы, и остальных", - отметил Викторов.

"Служу интересам наших народов во имя мира, благополучия, счастья и здоровья", - начал свое ответное слово Гринзайд. "Я принимаю эту награду не как личную, это фактически не мне, это Союзу ветеранов, и я с гордостью и высоко поднятой головой ее принимаю", - продолжил он. "Мы принесли правду о роли в Победе Красной армии, мы принесли правду об участии воинов-евреев в боях против нацизма. Мы благодарны президенту России за высокую оценку деятельности Союза ветеранов, выраженной в данной грамоте", - подчеркнул Гринзайд.