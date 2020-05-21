Сотрудница кировской больницы пожаловалась на увольнение после публикации в соцсетях

КИРОВ, 21 мая. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области начала проверку опубликованной в СМИ информации о якобы незаконном увольнении сотрудницы Кировского клинико-диагностического центра. Об этом в четверг сообщается на сайте областной прокуратуры.

По данным СМИ, администратора регистратуры Веру Вотинцеву уволили "за подрыв деловой репутации юридического лица" после того, как она опубликовала на своей странице в Facebook расчетный лист за апрель, согласно которому ее зарплата составила 12 тыс. рублей. При этом каких-либо доплат женщина, которая ежедневно общалась с больными, не получила, так как по закону они не положены.

Как пояснили ТАСС в региональном минздраве, по данным Центра, сотрудница неоднократно нарушала трудовую дисциплину. "По информации администрации КОГБУЗ "Кировский клинико-диагностический центр" трудовой договор с администратором Вотинцевой Верой Владимировной расторгнут 20 мая 2020 года по инициативе работодателя. Данный сотрудник неоднократно нарушал трудовую дисциплину, принципы этики и деонтологии в общении с пациентами и коллегами, о чем публично заявлял на своей странице в социальных сетях. Данное поведение является недопустимым для сотрудника КОГБУЗ "Кировский клинико-диагностический центр" и не соответствует кодексу профессиональной этики учреждения", - говорится в ответе на запрос ТАСС о причинах увольнения Вотинцевой.

В минздраве добавили, что в Кировской области выплаты стимулирующего характера сотрудникам медицинских учреждений, работающим с пациентами с COVID-19, произведены в срок и в полном объеме всем категориям медицинских работников, регламентированным федеральными документами.