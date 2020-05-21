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Пандемия коронавируса нового типа

Слуга 11 президентов США умер после заражения коронавиусом

Ему был 91 год

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Уилсон Рузвельт Джерман, служивший в Белом доме при 11 президентах США, умер на 92-м году жизни, у него был диагностирован коронавирус нового типа. Об этом сообщила в четверг телеканалу Fox News внучка покойного Джемила Гарретт.

Она рассказала, что ее дед начинал уборщиком в Белом доме при 34-м президенте США Дуайте Эйзенхауэре и получил повышение при 35-м президенте Джоне Кеннеди. По словам Гарретт, в данном случае не обошлось без супруги Кеннеди Жаклин, которая помогла Джерману стать старшим слугой (мажордомом). Мишель Обама, супруга бывшего президента США Барака Обамы, включила фотографию с Джерманом в свои мемуары под названием "Становление" (Becoming).

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,55 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 93 606 человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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