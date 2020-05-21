Тест на коронавирус прошел почти каждый десятый житель Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Исследование на наличие коронавирусной инфекции с начала пандемии прошли более 520 тыс. человек в Санкт-Петербурге, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева. Таким образом, тест прошел почти каждый десятый житель города.

"В Санкт-Петербурге работает 31 лаборатория, осуществляющая ПЦР-диагностику новой коронавирусной инфекции. С 1 марта на COVID-19 обследованы 524 тыс. 834 человека", - рассказали в пресс-службе.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, численность населения Петербурга на начало 2020 года - около 5 млн 398 тыс. человек.

По последним данным, в Петербурге выявлено 12 203 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения коронавирусом 2 661 человек, умерли 104.