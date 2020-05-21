Мурашко: доступ к более широкому применению вакцин от коронавируса возможен в конце июля

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первый результат по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения может появиться в конце июля. Об этом заявил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1 ".

"Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, уже идут доклинические испытания. Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет. Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться в конце июля", - сказал министр.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.