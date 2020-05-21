Число заявлений о страховых выплатах для медработников превысило 1,2 тыс.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Количество заявлений о страховых выплатах для медработников за несколько дней превысило 1,2 тыс.. Об этом заявил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Количество заявлений за буквально несколько дней превысило 1 тысячу 200", - сообщил он в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Мурашко отметил, что в случае летального исхода, после соответствующего расследования выплаты получают родственники.

Глава Минздрава также сообщил, что дополнительные средства медработникам за работу с зараженными коронавирусом были выплачены к 15 мая.

"Фактически к 15 числу все средства были выплачены. Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло. Это ресурс, который позволяет через сайт государственных услуг медицинскому работнику обратиться и получить разъяснения, положены ему данные выплаты или нет", - сказал Мурашко. Он добавил, что поступило уже около 10 тыс. обращений.

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению президента РФ Владимира Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей.

Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тыс. рублей в месяц.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.