Минздрав планирует утвердить стандарт "бережливости" для поликлиник

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Внедрение новой модели медицинской организации, основанной на принципах "бережливого" производства, позволяющей сократить время ожидания приема врача, а самому специалисту уменьшить объем бумажной работы, будет оцениваться по 22 критериям. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных и правовых документов.

В проекте приказа медицинские организации, внедряющие новую модель, разделены на три уровня. В поликлиниках первого уровня должны быть разделены потоки больных и здоровых пациентов, а также не должны пересекаться больше одного раза получатели услуги по ОМС и за свои средства.

"Не менее 50% плановых пациентов осуществляют амбулаторный прием по предварительной записи, не менее 80% из них - в установленное время предварительной записи", - говорится также в документе. Кроме того, должна быть обеспечена система информирования и навигации пациентов.

На втором уровне медицинские организации первичного звена должны уже не только обеспечить критерии первого уровня, но и вместе с тем увеличить количество плановых пациентов на амбулаторном приеме по предварительной записи до 70%, а также организовать не менее 50% записи без обращения в регистратуру. Предусматривается на этом уровне и "выполнение не менее одного проекта по улучшению деятельности медицинской организации руководителем медицинской организации и его заместителями".

На третьем уровне, согласно проекту приказа, медицинская организация должна уже выполнить требования первого и второго уровней, а также увеличить число пациентов по предварительной записи и без обращения в регистратуру, нарастить цифровизацию медицинского учреждения, иначе планировать запасы медизделий и лекарств в кабинетах и на складах.

О бережливых поликлиниках в РФ

Бережливыми называют такие поликлиники, где бережно относятся не только к здоровью пациента, но и к его времени, пояснили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

"Блок обязательных критериев [в них] сконцентрирован на мероприятиях, направленных на ликвидацию наиболее острых проблем, с которыми сталкивается пациент в медицинском учреждении. Первое - это доступность медицинской помощи, и второе - комфортные условия для нахождения в больнице", - отметили в организации.

Ранее сообщалось, что, данным Минздрава России, в 2019 году более 3,3 тыс. взрослых и 1,7 тыс. детских поликлиник реализуют у себя новую модель медицинской организации, благодаря чему сократили очереди в регистратуру и ожидание приема врача.

За время реализации нацпроекта "Здравоохранение" на новую модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, к 2024 году должны перейти более 70% взрослых поликлиник, а также все детские медицинские организации.