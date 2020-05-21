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Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко: после тяжелого течения коронавирусной инфекции нужно проходить реабилитацию

Министр здравоохранения рассказал, что для таких ситуаций создан целый комплекс мероприятий, позволяющих восстановить работоспособность легких в полном объеме

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Курс реабилитационных мероприятий необходимо проходить людям, перенесшим коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Об этом заявил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести" на телеканале  "Россия-1".

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"Само по себе заболевание, особенно когда оно поражает легочную ткань, конечно же, оставляет определенные [последствия], сокращает жизненную емкость легких, объем реабилитационных мероприятий зависит от объема поражения легочной ткани, и, в том числе, компенсаторных возможностей организма, которые он использует в борьбе [с вирусом]. Для тяжелого поражения нужно обязательно проходить реабилитационные курсы", - сказал он.

Мурашко добавил, что для таких ситуаций создан целый комплекс мероприятий, позволяющих восстановить работоспособность легких в полном объеме.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова сообщила, что заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, воздействует на всю кислородотранспортную систему организма, поэтому реабилитация после выздоровления может занять несколько месяцев.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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