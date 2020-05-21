В Елабужском районе Татарстана восстановили энергоснабжение после пожара на подстанции

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Специалистам удалось восстановить энерго- и водоснабжение объектов на территории Елабужского муниципального района Татарстана после пожара на трансформаторной подстанции в городе Елабуга. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Сегодня в 21:35 мск энерго- и водоснабжение объектов в Елабужском муниципальном районе полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Татарстану, сообщение о возгорании поступило в четверг в 18:14 мск, установлено, что горел трансформатор на территории Прикамской трансформаторной подстанции на площади 20 кв. м.

Открытое горение ликвидировали в 18:58 мск, погибших и пострадавших нет. По уточненной информации ведомства, всего под отключение попали девять населенных пунктов, тогда как ранее сообщалось от 17-ти. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил организовать проверку в связи с инцидентом.

"На место происшествия выехал городской прокурор Рустем Шарафутдинов. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства совместно с Ростехнадзором и МЧС установят причины аварии, оценят действия сотрудников предприятия в режиме ЧС и выявят ответственных за это происшествие лиц", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры региона.