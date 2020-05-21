Депутат из Крыма призвал ООН ликвидировать водную и энергетическую блокады полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. "Блэкаут" и водная блокада Крыма противоречат основам международного права, заявил в четверг на неформальной видеоконференции в Совете безопасности ООН бывший руководитель крымско-татарской телерадиокомпании "Миллет", депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев. Он призвал ООН найти ресурсы для решения существующих проблем полуострова.

Украина в мае 2014 года прекратила подачу воды, которая поступала по оросительно-обводнительному Северо-Крымскому каналу. А в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.

"Данная тема крайне редко звучит в мировых средствах массовой информации. А ведь есть, о чем говорить. Как в XXI веке можно отключить 2,5 млн людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу, который строили многие страны. Все это противоречит всем основам международного права. Уверен, что на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы", - сказал Мусаев.

Он призвал также включить свой доклад в общий отчет по итогам конференции.

Неформальная видеоконференция Совбеза ООН организована постпредством России и проводится по так называемой формуле Аррии, подразумевающей участие общественников. Она посвящена ситуации в Крыму и впервые в ней принимают участие жители полуострова.