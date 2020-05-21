Власти Петербурга подготовили более 9 тыс. коек для заразившихся коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга подготовили 9 028 коек для горожан, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

"Всего в Санкт-Петербурге для больных с COVID-19 подготовлено 9 028 коек. С 1 марта общее количество коек увеличено в восемь раз, для взрослых - почти в 12 раз", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в случае негативного сценария распространения коронавируса в Петербурге планируется развернуть 12 тыс. коек, в том числе и в федеральных учреждениях.

В пресс-службе добавили, что власти города в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса также произвели единовременные выплаты в размере 2 тыс. рублей для инвалидов первой группы, инвалидов второй группы старше 74 лет, а также тех, кто находится на социальном обслуживании на дому. "По окончании режима самоизоляции - после 31 мая - такую выплату получат неработающие петербуржцы старше 65 лет, которые соблюдали режим самоизоляции дома или на даче", - процитировали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

По последним данным, в Петербурге выявлено 12 203 случая заражения, по этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения коронавирусом 2 661 человек, умерли 104.