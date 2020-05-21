Заместитель муфтия Крыма опроверг в ООН заявления о притеснении в регионе крымских татар

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Мусульмане в Крыму получают большую поддержку, чем когда полуостров находился в составе Украины. Об этом заявил в четверг заместитель муфтия Крыма Асадулла Баиров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества), проходящем в формате видеоконференции.

"К сожалению, есть много мифов и сфабрикованных данных о текущей ситуации в Крыму, - отметил он. - Мы удивлены, что те, кто живут за пределами Крыма, рассказывают о том, как тяжело нам жить здесь".

Он обратил внимание, что "за последние шесть лет на всей территории полуострова было построено беспрецедентное число мечетей". "В частности, была построена мечеть вместимостью 6 тыс. человек в Симферополе, где нельзя было получить разрешение на постройку мечети с 1999 года", - подчеркнул Баиров.

"Крымские татары были меньшинством на Украине и, к сожалению, нашими проблемами раньше всегда пренебрегали. За 23 года независимости Украины не было принято ни одного правового акта, чтобы восстановить права моего народа. После 2014 мы получили это через Указ [президента России] о реабилитации", - добавил он.

Заместитель муфтия указал, что мусульмане в Крыму не чувствуют никакого притеснения, в том числе могут исполнять свои религиозные обряды, носить традиционную одежду и отмечать праздники.