В Грузии наступает последний день действия режима ЧП

ТБИЛИСИ, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Грузии в связи с улучшающейся эпидемиологической ситуацией с пятницы на субботу отменит действующий в стране режим чрезвычайного положения, введенный из-за угрозы распространения коронавируса, и комендантский час, который действует в республике ежедневно с 21:00 до 06:00 (с 20:00 до 05:00 мск). Соответствующее решение было принято в четверг премьер-министром Грузии Георгием Гахарией после совещания с ведущими эпидемиологами страны.

Как отметил глава кабмина на заседании правительства в четверг, "власти с осторожностью подходят к послаблению введенных ранее ограничений и после отмены режима ЧП часть запретов продолжит действовать". В стране по-прежнему не будет работать общественный транспорт, будут отменены междугородные перевозки пассажиров, зонами строгого карантина останутся часть Болнисского муниципалитета и город Тетрицкаро (край Квемо Картли).

Кроме того, жителям Грузии нельзя будет передвигаться на автомобиле группой более трех человек, двое из которых должны находиться на заднем сиденье. Граждане страны будут обязаны носить маски в закрытых помещениях и не собираться группами более 10 человек. В республике закрыты кафе, рестораны и бары, крупные торговые центры, магазины обуви и одежды, а также спортзалы, фитнес-центры и плавательные бассейны. Закрыты также ночные клубы, пункты обмена валюты, гостиницы и казино.

Режим ЧП был введен в стране 21 марта сроком на месяц, однако позже продлен до 22 мая. Комендантский час вступил в силу через 10 дней после объявления чрезвычайного положения.

Спорный законопроект

Власти Грузии во избежание повторного объявления ЧП для введения уже снятых ранее ограничений инициировали законопроект, который позволит правительству единолично, без согласия законодателей и режима чрезвычайного положения запрещать те или иные активности людей, чтобы не допустить второй волны эпидемии. Поправки планируется внести в закон Грузии "Об общественном здоровье". Парламент уже поддержал изменения в первом чтении.

Законопроект дает возможность правительству без согласия парламента вводить ограничения на свободное передвижение граждан, а также на работу общественного транспорта. Поправки также дают право вводить ограничения на массовые собрания людей.

Обсуждение поправок вызвало бурные дебаты. С новыми инициативами не согласилась оппозиция. Оппоненты власти считают, что законопроект противоречит конституции, так как направлен на ограничение основных прав и свобод людей. Часть депутатов грозится подать жалобу в Конституционный суд и призывает президента наложить вето.

В республике выявлен 721 случай заражения коронавирусом. Еще трое граждан страны с диагностированной инфекцией доставлены на родину из-за рубежа, 485 человек выздоровели. На карантине находятся более 3,6 тыс. человек, в стационарах - 316, 12 пациентов умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли.