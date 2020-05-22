Объем помощи онкобольным в России вырос более чем на 50%

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минздрав России фиксирует увеличение объема медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями, по некоторым направлениям более чем на 50% за четыре месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на представителей медицинского сообщества сообщила, что приостановка оказания плановой помощи в стране из-за пандемии коронавируса приводит к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению специалистов, к осени число тяжелых онкологических больных также может возрасти.

"По состоянию на 1 мая 2020 года, по информации территориальных фондов обязательного медицинского страхования отмечается положительная динамика по количеству случаев лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Это связано с повышением качества диагностики и уровня выявляемости раковых заболеваний, а также доступности медицинской помощи. Так, количество случаев лечения в условиях дневного стационара и стационара составило - 940 022 случая, что на 56,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за четыре месяца 2019 года - 599 335 случаев)", - говорится в сообщении.

Кроме того, за четыре месяца текущего года было проведено 649 572 случаев лечения с применением противоопухолевой лекарственной терапии, что на 66,7% выше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. "Минздравом России на регулярной основе проводится мониторинг оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями в субъектах Российской Федерации и направляются рекомендации в адрес администраций регионов", - добавили в пресс-службе.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.