Трамп не будет вводить ограничения в случае второй волны пандемии коронавируса

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Власти США не будут вводить строгие ограничительные меры в случае, если осенью произойдет вторая волна пандемии нового коронавируса. Президент страны Дональд Трамп рассказал об этом в четверг, отвечая на вопросы журналистов на заводе автомобилестроительной компании Ford в штате Мичиган. Его слова приводит газета The Hill .

"Говорят, она [вторая волна заболевания] может произойти с очень большой вероятностью. Это стандарт. И мы собираемся гасить огонь. Мы не собираемся закрывать страну. Мы собираемся гасить огонь", - отметил Трамп, отвечая на вопрос об обеспокоенности по поводу второй волны заболевания.

Он выразил уверенность в способности страны сдерживать будущие вспышки инфекции. "Будь то тлеющие угли или пламя, мы его потушим, но мы не закроем нашу страну", - отметил президент.

На этой неделе все 50 штатов объявили о готовности ослабить ограничительные меры. Некоторым предприятиям разрешили возобновить деятельность для того, чтобы люди смогли вернуться на работу. Решения приняты несмотря на рост числа заболеваний в Аризоне, Северной Каролине, Техасе.

Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил, что ВВП США во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы может достичь 20-25%. Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,57 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 93,8 тыс. человек.