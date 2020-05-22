Депутат Бахчисарайского горсовета заявил, что Крым за 6 лет покинули 500 крымских татар

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. После воссоединения Крыма с Россией полуостров покинули около 500 крымских татар, сообщил в пятницу бывший руководитель крымско-татарской телерадиокомпании "Миллет", депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев в ходе неформальной видеоконференции в Совете безопасности ООН по вопросам ситуации в Крыму. Он отметил, что в республике проживает более 200 тыс. крымских татар и они живут у себя на родине.

"В Крыму как до 2014 года проживали более 200 тыс. крымских татар, так и продолжают проживать. Мы никуда не делись, мы живем у себя на родине. Живем, будем жить и будем развиваться дальше. Действительно, определенное количество крымских татар, не более 500 человек, выехали на территорию Украины, потому что им так угодно, им так выгодно и говорят [они] о каких-то небывалых вещах, притом, что в Крыму они не были уже более шести лет", - сказал он.

Он также отметил, что удивлен прозвучавшими в ходе видеоконференции заявлениями представителей ФРГ и Чехии, что Крым покинули тысячи крымских татар. "Где вы взяли, что Крым покинули тысячи крымских татар? Нас проживает такое же количество, как было в 2014 году. Мне просто ради интереса, предоставьте эти списки, потому что для меня это большой шок. Проверьте свою информацию", - отметил Мусаев.

Неформальная видеоконференция Совбеза ООН организована постпредством России и проводится по так называемой формуле Аррии, подразумевающей участие общественников. Она посвящена ситуации в Крыму, в ней впервые принимают участие жители полуострова: ведущий республиканского телеканала "Крым 24" Александр Макарь, бывший руководитель крымско-татарской телерадиокомпании "Миллет", депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев и заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым, в регионе проживает 260,1 тыс. крымских татар.

Референдум в Крыму

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.