{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 1 867
Описание
© Максим Мишин/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Еще 73 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 1 867 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

По последним данным, в Москве число случаев заражения коронавирусом составляет 155 219. Всего выздоровели 40 682.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Трамп не будет вводить ограничения в случае второй волны пандемии коронавируса
Президент США уверен в способности страны сдерживать будущие вспышки инфекции
Читать полностью