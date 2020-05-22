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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах коронавируса

Флаги будут приспущены в течение трех дней

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился на три дня приспустить флаги на федеральных зданиях в США в память о жертвах пандемии нового коронавируса. Об этом глава Белого дома сообщил в четверг у себя в Twitter.

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"Я приспущу флаги на всех федеральных зданиях и национальных достопримечательностях на следующие три дня в память об американцах, которых мы потеряли из-за коронавируса", - написал американский лидер.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,57 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 94 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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