Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах коронавируса

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился на три дня приспустить флаги на федеральных зданиях в США в память о жертвах пандемии нового коронавируса. Об этом глава Белого дома сообщил в четверг у себя в Twitter .

"Я приспущу флаги на всех федеральных зданиях и национальных достопримечательностях на следующие три дня в память об американцах, которых мы потеряли из-за коронавируса", - написал американский лидер.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,57 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 94 тыс. человек.