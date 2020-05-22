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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: каждая пятая компания на "удаленке" планирует продлить ее после карантина

По данным исследования, 4% опрошенных компаний хотят перевести персонал на постоянную работу из дома

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Каждая пятая компания после завершения самоизоляции планирует продлить формат удаленной работы для сотрудников. Об этом свидетельствуют опросы сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"21% компаний, чьи сотрудники работают дистанционно во время карантина, после завершения режима самоизоляции оставят персонал работать из дома", - отмечают авторы исследования.

В опросе приняли участие представители 500 компаний, чей персонал трудится удаленно в период карантина по коронавирусу.

При этом большинство работодателей по окончании карантина планирует вернуть удаленных сотрудников на работу в офис - 72%. Еще 17% работодателей оставят персонал на удаленке на какое-то время: чаще всего назывались даты 12 июня, 1 июля и 1 сентября. 4% опрошенных компаний хотят перевести персонал на постоянную работу из дома. Затруднились ответить 5%.

Опрос проводился 15-21 мая в 135 населенных пунктах. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, где есть сотрудники, работающие на карантине удаленно.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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