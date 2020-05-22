В госпитале в Белокаменке за две недели создадут стационар на 700 человек

ТАСС, 22 мая. Стационар на 700 человек возведут в течение двух недель в Белокаменке Мурманской области, где работает аэромобильный госпиталь МЧС РФ. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"Стационар некапитального типа вместимостью до 700 человек будет возведен в ближайшее время в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области для оказания качественной медицинской помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Срок возведения составит порядка двух недель", - сказали в ведомстве.

"Продолжаются работы по подготовке площадки для возведения полевого инфекционного госпиталя. МЧС России совместно с правительством Мурманской области мобилизовали все силы и средства для скорейшего решения поставленных задач", - добавил начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

Предполагается, что в стационаре будут отделение интенсивной терапии, реанимационное отделение, палаты для общего лечения. Также будут возведены жилые блоки для медиков и обеспечивающих подразделений. "При строительстве быстровозводимого госпиталя будут соблюдены требования к устройству и режиму работы инфекционного стационара, обеспечена поточно-пропускная система приема заболевших", - уточнили в пресс-службе МЧС.

На основании обращения региона к президенту РФ в районе поселка Мурмаши планируется развернуть второй быстровозводимый инфекционный госпиталь на 650 мест. Предполагается, что он откроется уже в этом году.