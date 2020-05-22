Китай усилит сотрудничество с ВОЗ и международным сообществом в борьбе с пандемией

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Власти Китая усилят сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и международным сообществом в борьбе с пандемией. Об этом говорится в докладе, опубликованном в пятницу на 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва.

"Нужно укреплять обмены и сотрудничество с ВОЗ, изучать возможность формирования региональных механизмов экстренной связи в области общественного здравоохранения, продолжать оказывать посильную помощь соответствующим странам, стимулировать строительство "здорового Шелкового пути", в той или иной форме вносить свой вклад в международное противоэпидемическое сотрудничество", - указывается в документе.

Как говорится в докладе, в этих целях правительство Китая будет осуществлять строгий контроль над качеством поставляемых на экспорт противоэпидемических товаров, а также активизирует международное сотрудничество в сфере научных исследований и "разработке эффективных лекарственных препаратов и вакцин против коронавируса".

Создание вакцины

Китайские власти планируют увеличить расходы на разработку вакцины от коронавируса и в целях наращивания финансирования будут выпускать специальные государственные облигации, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Мы должны эффективно использовать специальные гособлигации для финансирования борьбы с эпидемией, увеличивать вложения в исследования и разработку вакцины, лекарств и технологий быстрого тестирования", - сообщил он, выступая на церемонии открытия 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей.

По словам премьера, китайское правительство намерено выделять средства на организацию производства современного медицинского оборудования, строить новые мобильные лаборатории, предоставлять ресурсы для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. "Мы будем развертывать патриотическое движение за санитарию и гигиену по всем направлениям", - подчеркнул Ли Кэцян.

Как уточнил глава китайского правительства, Пекин намерен существенно усилить меры по профилактике и осуществлению контроля за эпидемией, чтобы предотвратить повторные вспышки вируса, "твердо и решительно оберегать здоровье народа".