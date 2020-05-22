В Подмосковье на частном подворье нашли снаряд "Катюши" времен войны

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Реактивный снаряд от "Катюши" времен Великой Отечественной войны нашли в деревне Федурново в Балашихинском районе Московской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Пиротехнический расчет Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ привлекался для извлечения взрывоопасного предмета в деревне Федурново Балашихинского района Московской области. Специалисты идентифицировали находку, сохранившуюся со времен войны, как реактивный снаряд М-20 к реактивной установке БМ-13 ("Катюша")", - сказали в пресс-службе.

Снаряд обнаружили на частном подворье, когда хозяин стал копать землю под бассейн. Как установили пиротехники, снаряд мог сдетонировать, поскольку находился в рабочем состоянии. Находку обезвредили и забрали на полигон для уничтожения.