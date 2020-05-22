Начинающие и семейные фермеры в Приамурье получат 80 млн рублей на развитие

ТАСС, 22 мая. Объем грантовой поддержки, которую получат победители конкурса для начинающих фермеров и семейных ферм в Амурской области, составит почти 80 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"В [Амурской] области стартовал конкурс на предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных ферм. В этом году на гранты выделено 79,6 млн рублей, из которых 67,7 млн - федеральные средства, 11,9 млн - областные", - сказали в пресс-службе.

Комиссия сначала отберет заявки, а потом проведет собеседование с участниками, на котором пройдет защита проекта. При отборе конкурсантов будет учитываться, чтобы глава хозяйства ранее не получал аналогичные гранты и имел более чем трехлетний трудовой стаж в аграрном секторе. Он также не должен быть одновременно предпринимателем и соучредителем какой-либо коммерческой организации.

Среди критериев оценки - направление деятельности хозяйства, его отдаленность от областного центра, наличие каналов сбыта сельхозпродукции и земельных участков, рекомендательного письма от главы района, поголовья сельскохозяйственных животных. Подать документы в региональное министерство сельского хозяйства можно до 15 июня.