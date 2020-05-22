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Военные врачи усилят кадровый медицинский состав гражданских специалистов на Камчатке

Врио главы региона отметил, что на базе многофункционального инфекционного госпиталя одного из корпусов Петропавловск-Камчатской городской больницы № 2 развернули дополнительно 150 коек для приема пациентов с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Камчатки договорились с Восточным военным округом (ВВО) о направлении на усиление кадрового медицинского состава двух бригад военных медиков. Об этом в пятницу после заседания оперативного штаба сообщил журналистам врио главы региона Владимир Солодов.

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"Принято решение, что ВВО направляет на Камчатку две бригады военных медиков для усиления кадрового состава. Медики - это самая острая потребность наша сейчас, самый большой дефицит, потому что мы знаем, что в целом у нас в крае нехватка медиков наблюдается, и в текущей острой ситуации именно медицинские работники принимают на себя основной удар", - сказал Солодов.

Врио главы региона добавил, что в пятницу на базе многофункционального инфекционного госпиталя одного из корпусов Петропавловск-Камчатской городской больницы № 2 развернуты дополнительно 150 коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Всего же с начала пандемии в медучреждениях края дополнительно развернуто свыше 400 коек.

С 1 апреля в регионе введен режим полной самоизоляции, который продлен до 31 мая. На сегодняшний день, на Камчатке 554 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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